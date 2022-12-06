Тите: «Неймар лидер сборной Бразилии, который усиливает игру всех остальных»

Тите оценил игру Бразилии в матче против Кореи в 1/8 финала ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бразилии Тите оценил игру команды в матче против Кореи (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Если баланс хотя бы на мгновение нарушается, вероятность проигрыша возрастает. Когда у вас с составе такие игроки, нужно правильно располагаться на поле, играть без мяча, важна и поддержка задней линии. Например, у двух наших фланговых защитников больше созидательная роль. Это живой механизм, который мы пытаемся сбалансировать», — приводит слова Тите Globo Esporte.

Также 61-летний специалист высказался о возвращении Неймара в состав сборной.

«Он лидер команды. Его всегда ищут на поле. У каждого из наших футболистов есть свои поразительные навыки, а Неймар — центр, который усиливает игру всех остальных», — добавил Тите.

Сборная Бразилии в четвертьфинале турнира в Катаре сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 9 декабря и начнется — в 18.00 по московскому времени.