Хорватия и Бразилия не забили голов в первом тайме матча 1/4 финала ЧМ-2022

Хорватия и Бразилия не забили голов в первом тайме матча 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре — 0:0.

Бразильцы в первые 45 минут нанесли три удара в створ ворот соперника, хорваты — ни одного.

В полуфинале турнира в Катаре победитель этого матча сыграет либо с Аргентиной, либо с Нидерландами.