Испания и Марокко не забили голов в основное время матча 1/8 финала ЧМ-2022

Сборные Испания и Марокко не забили голов в основное время матча 1/8 финала ЧМ-2022 — 0:0.

Теперь команды проведут два дополнительных тайма по 15 минут. Если и после этого счет останется ничейным, то команды ждет серия пенальти.

Команда Луиса Энрике за первую половину игры 1/8 финала ЧМ-2022 пробила лишь раз — мимо ворот. Это худший результат испанцев на чемпионатах мира как минимум с 1966 года.

Победитель этой пары выходит в 1/4 финала на победителя противостояния Португалия — Швейцария.