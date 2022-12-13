Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» высказал мнение о самых ярких четвертьфиналах ЧМ-2022.

— Возвращаясь к напечатанному... «Бразилия просто не заметит Хорватию. Пронесется ураганом, как и по Корее».

— Вы о моем прогнозе? Да, тут я пролетел. Впрочем, кто перед четвертьфиналом верил в победу хорватов? Думаю, только те, кто вхож в раздевалку «шашечных», да члены их семей. И то не все... Зато теперь 9 декабря 2022 года — в летописи мирового спорта. На века! Выдающийся день! Оба матча: Хорватия — Бразилия и Голландия — Аргентина — в очередной раз доказали, что ни один турнир на Земле не сравнится по масштабу эмоций с чемпионатом мира по футболу.

— Когда доходило до серии пенальти, на чьей стороне были ваши симпатии?

— В этих парах я ни за кого не болел. Наблюдал отстраненно. Наверное, профессиональная деформация.

— А вот я хотел, чтобы выиграла Бразилия. Потому что смотреть на нее интереснее, чем на рабоче-крестьянские потуги Хорватии. От которых за два чемпионата мира уже подустал.

— Конечно, бразильцы всегда притягивают внимание. Вдохновляют, на них хочется равняться. Но на развитие футбола влияют и такие сборные, как Хорватия. Когда взрослые видят, что сказка по-прежнему возможна, а дети понимают: талант еще не гарантия успеха.