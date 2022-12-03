Казанский: «Пас Сон Хын Мина — произведение искусства!»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» назвал героев 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Выделю троих. Австралийца Мэттью Леки, который забил Дании и затащил свою команду в плей-офф. Японца Рицу Доана, одного из главных творцов сенсационной победы над Испанией. Именно он сравнял счет, а затем во втором голе поучаствовал. Ну и гениальный матч провел кореец Сон Хын Мин. Его пас сквозь трех португальцев на победный гол — произведение искусства!

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Австралии сыграет против Аргентины, Япония встретится с Хорватией, а Корея — с Бразилией.