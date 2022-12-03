Казанский об 1/8 финала ЧМ: «Бразилия обыграет Корею, в матче Япония — Хорватия нас ждет серия пенальти»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» дал прогноз на третий игровой день матчей 1/8 финала ЧМ-2022.

— Япония — Хорватия.

— 1:1. Указываю счет в основное время. А нас, скорее всего, ждут дополнительная тридцатиминутка и серия пенальти. Хотя мы уже видели, как японцы перемалывают своих соперников во вторых таймах. То же самое может случиться и с хорватами. Их главный козырь — мощнейший кулак в середине поля. Модрич, Брозович, Ковачич — топ-футболисты. А вот в атаке проблемы. Уровень Ливаи и других форвардов оставляет желать лучшего.

— Бразилия — Корея.

— 2:0. Бразильцы на ЧМ-2022 первые таймы проводят очень терпеливо, события не форсируют. Зато после перерыва ловят соперника на удушающий прием, и все, до свидания. Так было и с Сербией, и со Швейцарией. Исключение — матч с Камеруном. Но там другой состав вышел. Сильный, да не слишком мотивированный. Думаю, в 1/8 финала все будет как в стартовых турах. Тяжелая возня в первые 45 минут, самоотверженнейшая игра корейцев. А потом две ошибки — и дальше идет Бразилия.

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 Япония — Хорватия состоится в понедельник, 5 декабря и начнется в 18.00 (мск). Игра Бразилия — Корея пройдет в тот же день, начало — в 22.00 (мск).