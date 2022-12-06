Луис Энрике заявил, что ответственность за пенальти лежит на нем

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 с национальной командой Марокко (0:0 пен. 0:3).

«Футбол — прекрасный вид спорта, но с такой особенностью, что команда может выиграть без атак. Мы доминировали в этом матче, хоть нам и хотелось создавать больше. Это дорого нам стоило. У нас было 11 ударов, но в створ попали один раз. Была штанга у Сарабии. Пенальти нас подвели, но я горжусь командой. Пенальти — это полностью моя ответственность. Я выбрал первых трех игроков, а остальное решают сами футболисты. Четвертого даже не пришлось отправлять пробивать пенальти. Боно классно играет на пенальти, и сегодня он был великолепен», — сказал Энрике в эфире испанского телевидения.

Сборная Марокко впервые вышла в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария, который пройдет 6 декабря.