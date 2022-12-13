Марокко не будет разрабатывать план, чтобы остановить нападающего сборной Франции Мбаппе

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги заявил, что не планирует останавливать нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в предстоящем полуфинальном матче ЧМ-2022.

«Мы не будем составлять план против Мбаппе, потому что, к сожалению, есть не только он. Также поражает уровень Антуана Гризманна, но Хакими — отличный игрок, так что я не волнуюсь. Мбаппе и Хакими — два чемпиона, которые не будут раздавать никаких подарков. Ашраф очень мотивирован на то, чтобы победить своего друга», — приводит Daily Mail слова Реграги.

Матч между сборными Франции и Марокко пройдет 14 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.