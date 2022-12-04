Месси был выбран лучшим игроком матча Аргентина — Австралия

Нападающий Лионель Месси был выбран лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2022 Аргентина — Австралия.

Аргентинцы победили со счетом 2:1 и вышли в 1/4 финала. Месси открыл счет в этом матче.

Для 35-летнего аргентинца эта встреча стала 1000-й в профессиональной карьере.

В 1/4 финала сборная Аргентины 9 декабря встретится с командой Нидерландов.