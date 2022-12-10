Месси догнал Батистуту по голам за Аргентину на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сравнялся с экс-форвардом национальной команды Габриэлем Батистутой по забитым мячам на чемпионатах мира.

35-летний Месси забил гол с пенальти в четвертьфинале ЧМ-2022 против Нидерландов. Этот мяч стал для нападающего десятым на мировых первенствах. Всего Месси сыграл в 24 матчах на ЧМ.

На счету Батистуты также 10 голов, но он принял участие в 12 играх на мировых первенствах.

На ЧМ-2022 Месси сыграл в пяти матчах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.