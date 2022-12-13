Месси сравнялся с Мбаппе по голам на ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сравнялся с французским форвардом Килианом Мбаппе по забитым голам на ЧМ-2022.

35-летний аргентинец реализовал пенальти в полуфинале турнира против Хорватии. На его счету пять голов на мировом первенстве в Катаре.

В списке бомбардиров Месси догнал француза Мбаппе. У обоих игроков также по две результативные передачи. Тройку лучших снайперов турнира замыкает Оливье Жиру с четыре голами в пяти матчах.

23-летний Мбаппе сыграет со сборной Франции в полуфинале ЧМ-2022 против Марокко завтра, 14 декабря, начало — 22.00 мск.