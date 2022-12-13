Роман Ротенберг заявил, что болеет за Аргентину на ЧМ-2022

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг заявил, что болеет за сборную Аргентины на ЧМ-2022. «За Аргентину!» — написал Ротенберг в Telegram-канале. Также он разместил совместную фотографию с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре