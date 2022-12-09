Мостовой: «Когда Неймар забил, бразильцам показалось, что игра закончилась»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Хорватии над Бразилией (1:1, 4:2 — по пен.) в 1/4 финала на чемпионате мира-2022.

«Когда Неймар забил, вроде у Бразилии все наладилось. Но в Хорватии в футбол играть умеют все, у них есть опыт и класс. Бразильцы не могли забить, потому что вратарь у хорватов вовремя оказывался на месте. Когда Неймар забил, бразильцам показалась, что игра закончилась. Вот от сюда и такой результат. Когда хорваты первый матч сыграли неважно, я сразу сказал, что надо подождать. У них футболисты все хорошего уровня! Не ожидал, что пройдут бразильцев, но они это сделали», — сказал Мостовой «СЭ».

В полуфинале турнира в Катаре хорватская команда сыграет с победителем пары Нидерланды — Аргентина. Игра начнется в 22.00 мск.