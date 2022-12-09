Нидерланды — Аргентина: стартовые составы на матч 1/4 финала ЧМ-2022

Сборные Нидерландов и Аргентины объявили стартовые составы на матч 1/4 финала чемпионата мира-2022.

Нидерланды: Нопперт, Блинд, Аке, ван Дейк, Тимбер, Дюмфрис, де Йонг, де Рон, Бергвейн, Депай, Гакпо.

Аргентина: Э. Мартинес, Акунья, Л. Мартинес, Отаменди, Ромеро, Молина, Мак Аллистер, Фернандес, Де Пауль, Альварес, Месси.

Начало матча в 22.00 по московскому времени.