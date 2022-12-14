Алексей Николаев: «Считаю, что Даниэль Орсато заслужил судить финал ЧМ-2022»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев считает, что главный судья полуфинала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия (3:0) Даниэль Орсато должен работать на финале турнира в Катаре.

«Кто достоин из судей отработать в финале чемпионата мира? У меня был один кандидат еще в начале турнира — это Даниэле Орсато. Он заслуживает эту игру, сборной Италии как раз не было на мундиале. Но, как показывает практика, прогнозы — это дело неблагодарное, и этот чемпионат мира нам это доказал. Очень много стран, которые мы видели в финальных матчах, уже поехали домой. Не думаю, что Орсато будет судить финал, потому что вчера он работал на полуфинале. Но он доказал работой свой высокий класс в очередной раз», — приводит слова Николаева Metaratings.ru.

Сборная Аргентины, победившая Хорватию, встретится в финале ЧМ-2022 с победителем полуфинального матча Франция — Марокко, который состоится сегодня, 14 декабря, начало — 22.00 мск.