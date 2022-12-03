Основатель «Амкала» дла прогноз на матч ЧМ-2022 Аргентина — Австралия

Основатель «Амкала» Герман «Эль-Классико» Попков сделал прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022, в котором Аргентина сыграет против Австралии.

«Аргентина — Австралия. Тоже удивительно, что австралийцы зашли так далеко. Но кажется, что аргентинцы также без проблем, как бразильцы пройдут дальше. В целом, интересно увидеть финал Бразилия — Аргентина», — сказал Попков Vprognoze.ru.

Встреча Аргентина — Австралия состоится в субботу, 3 декабря. Матч пройдет на стадионе «Ахмад Бин Али» в Аль-Райяне, стартовый свисток прозвучит — в 22.00 по московскому времени.