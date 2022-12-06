Португалия — Швейцария: Гонсалу Рамуш оформил дубль в матче

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш оформил дубль в матче в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии.

Он забил второй гол во второй тайме матча — 3:0.

Рамуш откликнулся в штрафной площади на прострел с фланга и в одно касание переправил мяч в ворота.