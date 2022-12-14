Рабьо и Упамекано могут сыграть за сборную Франции против Марокко

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер ответил на вопрос «СЭ» о том, как Дидье Дешам будет формировать состав на сегодняшний матч сборной Франции против Марокко в 1/2 финала ЧМ-2022.

Ранее издание Mundo Deportivo сообщило о том, что полузащитник Адриен Рабьо и защитник Дайот Упамекано изолированы от партнеров по французской сборной из-за симптомов гриппа.

«По нашей последней информации, Рабьо и Упамекано будут играть. Если они по итогу не выйдут на поле, Упамекано заменит Ибраима Конате, который неплохо показал себя в матчах против Австралии и Туниса. Отсутствие Рабьо будет более проблематичным. Будет логично, если его заменят на Юссуфа Фофана, который пропустил встречу против Туниса. Непросто, когда в центре защиты играют запасные. Вариант с Фофана был бы очень обнадеживающим, потому что они c Тчуамени вместе играли в «Монако» долгое время», — сказал Леклер «СЭ».

Сегодня, 14 декабря, сборная Франции сыграет с Марокко за выход в финал чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22.00 по мск.