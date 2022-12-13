Роналдиньо поаплодировал аргентинским футболистам после гола в ворота Хорватии на ЧМ-2022

Экс-форвард сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо посетил матч полуфинала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия. В Сети появились кадры с реакций бывшего футболиста на второй гол аргентинцев в ворота хорватов.

42-летний Роналдиньо поаплодировал после гола форварда сборной Аргентины Хулиана Альвареса на 39-й минуте встречи.

На счету Роналдиньо 33 гола за 97 матчей в составе сборной Бразилии. Он становился чемпионом мира с национальной командой в 2002 году.

Роналдиньо ранее также выступал за «ПСЖ», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и другие клубы.