Рой Кин: «Что делает Англия в больших матчах, так это находит способ проигрывать»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин предположил, с чем могут быть связанны неудачи сборной Англии в крупных матчах. Англичане покинули ЧМ-2022, уступив французам (1:2) в четвертьфинале турнира.

«Что Англия делает в больших матчах, так это находит способ проигрывать. Как выигрывать большие турниры? Игроки должны уметь брать ситуацию под контроль. Во время матча с Францией я говорил, что, когда ты оказываешься в ситуации, при которой ставишь ногу на горло сопернику, ты должен надавить и не расслабляться. Если ослабить давление против такой команды, как Франция, тут же последует наказание», — приводит слова Кина The Sun.

Сборная Франции, победившая Англию, сыграет в полуфинале ЧМ-2022 против Марокко завтра, 14 декабря, начало — 22.00 мск.