Сборная Бразилии впервые с 1954 года забила четыре мяча в первом тайме матча ЧМ

Сборная Бразилия в матче 1/8 чемпионата мира в Катаре забила четыре мяча в первом тайме матча с Южной Кореей.

Для национальной команды Бразилии это достижение стало вторым в истории сборной и первым с 1954 года в матче с Мексикой (5:0).

Забитыми мячами отметились: Винисиус (7-я), Неймар (пен. 13-я), Ришарлисон (29-я) и Пакета (36-я).

На момент 65-й минуты счет в матче Бразилия — Южная Корея 4:0. Победитель матча встретится со сборной Хорватии в 1/4 финала.