Силкин — о Роналду: «Амбиций у него много, а силы уже не те, поэтому он не сыграл на этом чемпионате, как хотел»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможности Криштиану Роналду выступить на чемпионате мира-2026.

— Сможет ли Криштиану Роналду сыграть на следующем чемпионате мира в 41 год?

— Мы видим, как за год Роналду потерял качества. Он хочет, но время берет свое. Амбиций у него много, а силы уже не те, поэтому он не сыграл на этом чемпионате, как хотел.

Ему 37 лет... Когда я сам был футболистом, то помню, как ребятам, которым было 27-28 лет, намекали, что скоро надо заканчивать. А мы говорим про 37 лет.

Роналду не сможет сыграть на следующем чемпионате мира, если сейчас уже не может. У него скорость и ловкость что ли появятся? Это же приходит незаметно. Никто не знает, когда футболист сдуется. Может протянуть 2-3 года. Спад неизбежен. Вечных футболистов не бывает, — приводит слова Силкина «Спорт День за Днем».