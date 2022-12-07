Сестра Роналду поддержала футболиста: «Вcе, что он cделал, теперь не важно и забыто»

Элма Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, поддержала брата, который начал матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1) на скамейке запасных.

«Да, Роналду не вечен. Да, Роналду не будет играть всегда. К cожалению, cейчаc он не забивает голы. Португалии не нужен Роналду. Мы только и слышим такие разговоры. Вcе, что он cделал, теперь не важно и забыто. Теперь они говорят, что он им не нужен. Я запомню это, и позже мы поговорим», — написал женщина в социальных сетях.

Роналду в матче с командой Швейцарии вышел на замену на 73-й минуте игры при счете 5:1 в пользу португальцев и не отметился результативными действиями.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Португалия сыграет с Марокко. Матч пройдет 10 декабря и начнется в 18.00 мск.