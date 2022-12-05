Шишкин прокомментировал выход Англии в 1/4 финала ЧМ-2022

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Шишкин поделился мнением от игры Англии на ЧМ-2022. Ранее команда вышла в 1/4 финала турнира, где встретится с Францией.

«Да, у Сенегала были хорошие подходы и моменты, особенно в первом тайме, но сказался уровень игроков, наверное, которым не удалось их реализовать. А англичане все прекрасно сделали, реализовали, отмечу, конечно, прекрасную игру Кейна особенно в первом голе. Он был в этом матче не «наконечником», который по схеме как раз должен быть завершать моменты, а отдал прекраснейший пас, выступив «ложной девяткой». Потом забил и сам, совершенно закономерно став лучшим игроком матча», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».