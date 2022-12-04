Скалони объяснил, в чем Австралия превзошла Аргентину в матче ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу команды в матче 1/8 финала чемпионата мира против Австралии (2:1).

«Мы довольны. Сегодняшний матч был очень сложным. Австралия оказывала сильное давление. Физически они были лучше нас. Провели типичную игру чемпионата мира. Эта игра была сыграна менее чем через 72 часа после предыдущей. Нидерланды? Это жесткая команда. Ожидаю отличную игру между двумя историческими соперниками», — цитирует специалиста Marca.

ЧМ-2022 проходит в Катаре. Сборная Аргентины в матче 1/4 встретится с Нидерландами. Матч пройдет 9 декабря, начало — 22.00 мск.