Тите считает, что сборная Бразилии должна хорошо сыграть в предстоящем матче ЧМ и отдать дань уважение Пеле

Главный тренер сборной Бразилии Тите вспомнил встречу с трехкратным чемпионом мира Пеле.

«Я дрожал только один раз при встрече с другим человеком — это было с Пеле. Я вздрогнул, и моя рука замерла. На спортивном уровне ему нет равных.

Я не хочу использовать это трудный момент как способ повысить мотивацию. То, что я вижу от болельщиков, — их восхищение, молитвы — это здорово по-своему для каждого. Речь идет не о том, чтобы эта ситуация помогла мотивировать игроков на хорошую игру, а о том, чтобы хорошо сыграть, а затем отдать ему дань уважения", — приводит Fox Sports слова Тите.

Ранее Пеле заявил, что будет смотреть матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Кореи в больнице.

Пеле был госпитализирован 30 ноября. 82-летнему бразильцу диагностировали общий отек тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания.

Бразилия сыграет с Кореей в рамках 1/8 финала чемпионата мира сегодня, 5 декабря. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.