Япония — Хорватия: Перишич сравнял счет с передачи Ловрена

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич забил гол в матче 1/8 финала чемпионата мира против Японии.

Он сравнял счет на 56-й минуте встречи — 1:1.

Голевую передачу на Перишича отдал защитник «Зенита» Деян Ловрен. Центральный защитник подключился к атаке и сделал навес в штрафную. Перишич опередил опекуна и головой точно пробил в угол ворот.