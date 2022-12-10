Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью. Могут ли дисквалифицировать Мартинеса?

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес после победы в четвертьфинале ЧМ-2022 над командой Нидерландов (2:2, пенальти — 4:3) подверг критике главного арбитр матча Антонио Мигеля Матеу Лаоса и оскорбил его.

«Мы практически контролировали игру, повели 2:0, но судья стал все делать в их пользу... В какой-то момент все перевернулось. Судья добавил 10 минут. Без всяких причин. 10 минут. Два или три раза дал в их пользую штрафные у нашей штрафной. Он просто хотел, чтобы они забили гол. Надеюсь, у нас больше не будет этого судьи. Он никакой», — сказал голкипер в послематчевом телеинтервью.

Что теперь грозит одному из героев четвертьфинала — могут ли его отстранить от выступления в полуфинале? Скорее всего, Мартинеса ждет денежный штраф, но дисквалификации он избежит.