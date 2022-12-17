Колосков: «У хорватов есть чему поучиться»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил игру сборной Хорватии после победы над Марокко (2:1) в матче за третье место на ЧМ-2022.

«У хорватов были поколения и поталантливее, но они таких результатов не добивались, видимо, там отдельные таланты играли, а остальные футболисты этим дарованиям не соответствовали. Сейчас у них очень ровная команда, сыгранная, грамотная, техничная, умеющая в футболе все — и контратаковать, и обороняться, играть в позиционную атаку. Не скажу, что эталонная сборная, но однозначно та команда, у которой можно многое взять в таком краткосрочном турнире — чемпионате мира», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Хорваты второй раз подряд завершили мировое первенство с медалями, на чемпионате мира 2018 года в России сборная стала серебряным призером, уступив сборной Франции (2:4) в финале турнира.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе мирового первенства — арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.