Пеле будет смотреть матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Кореи в больнице

Трехкратный чемпион мира Пеле заявил, что будет смотреть матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Кореи в больнице.

«В 1958 году я шел по улицам, думая о том, чтобы выполнить обещание, данное отцу. Я знаю, что сегодня многие дали подобные обещания и тоже отправляются на поиски своего первого золота чемпионата мира. Я буду смотреть игру в больнице и буду болеть за каждого из вас», — обратился 82-летний Пеле через Twitter к игрокам сборной Бразилии.

Пеле был госпитализирован 30 ноября. 82-летнему бразильцу диагностировали общий отек тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания. Врачи сообщили, что Пеле доставили в больницу «для переоценки результатов химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, диагностированной в сентябре 2021 года».

Встреча команд Бразилии и Кореи состоится в понедельник, 5 декабря. Начало матча — в 22.00 (мск).