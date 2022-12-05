Япония обыгрывает Хорватию после первого тайма в матче 1/8 финала ЧМ-2022

Япония обыгрывает Хорватию после первого тайма в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре со счетом 1:0.

Единственный мяч в конце первого тайма забил нападающий японской команды Дайдзэн Даэда.

ВАР просматривал момент на возможное положение вне игры, но взятие ворот было засчитано.

Напомним, что победитель этой пары выходит в 1/4 финала на победителя матча Бразилия — Корея.