Никола Йеркан: «Модрич — лучший полузащитник этого века»

Хорватский защитник Никола Йеркан сравнил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и полузащитника национальной команды Хорватии Луку Модрича.

«Он и Месси — разные игроки, но обе команды зависят от этих футболистов, хотя я ставлю на Луку. Модрич — лучший полузащитник этого века; того футбольного интеллекта, которым он обладает, нет почти ни у кого. Я бы попросил Флорентино продлить его еще на год», — приводит Marca слова Йеркана.

На чемпионате мира-2022 Месси забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Модрич на данный момент не отметился результативными действиями.

Матч между сборными Аргентины и Хорватии пройдет 13 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.