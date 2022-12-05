Райс: «Сборная Англии отличная команда, но нас недооценивают»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс высказался о возможностях своей национальной команды после победы на сборной Сенегала (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Теперь другие команды могут начать нас бояться. У нас отличная сборная, но нам не отдают должное. Мы заслуживаем большего уважения. Когда Аргентина или Нидерланды легко выигрывают свои матчи, это называют победой на классе, а нас недооценивают. Команда сейчас лучше, чем была на прошлом чемпионате Европы», — цитирует хавбека L'Equipe.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Англии сыграет в матче 1/4 мирового первенства против Франции 10 декабря, начало — 22.00 мск.