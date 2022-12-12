Защитник сборной Аргентины: «Мы знаем, что у нас есть Месси, и это большой источник вдохновения»

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022 с командой Хорватии заявил, за счет чего его команда может рассчитывать на успех.

«Мы другая команда, чем четыре года назад. Мы знаем, что будут моменты, когда команде придется терпеть. Мы должны быть готовы к этому, должны проявить характер, чтобы преодолеть этот момент. Важное качество команды — уметь играть в разный футбол.

Мы хотим исполнить свои мечты, и мы сможем это сделать, ведь Месси будет рядом с нами.

Он наш капитан, наш лидер, который подстегивает и мотивирует нас. Он особенный. Мы знаем, что у нас есть Месси, и это большой источник вдохновения», — приводит слова игрока Clarin.

Матч между сборными Аргентины и Хорватии состоится во вторник, 13 декабря. Начало — в 22.00 (мск).