«Скандалы в гандболе не зависят от гендера». Трехкратная чемпионка мира — о стереотипах

Эмилия Турей объяснила, как сделать успешную карьеру независимо от прессинга.

Трехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в составе сборной России Эмилия Турей в настоящее время является начальником гандбольного клуба «Луч». За свою карьеру спортсменка успела завоевать огромное количество титулов и наград и некоторое время играла в Дании, Испании и Румынии.

Теперь Эмилия делится своим опытом с молодыми гандболистками и проводит мастер-классы для детей и даже для их родителей. В эксклюзивном интервью «СЭ» Турей рассказала, с какими особенностями сталкивалась во время карьеры в Дании, выразила надежду на возвращение российских гандболистов на международные старты и поделилась мнением о нейтральном статусе.

Пришла в гандбол 20 лет назад и никак не могу уйти

— Вам нравится быть руководителем команды?

— Все прекрасно. Я, как всегда, внутри спорта: работаю в московской гандбольной академии, являюсь руководителем команды «Луч». В своей среде без дел не обходимся. Спорт — это всегда динамичный процесс. Команда «Луч» появилась в 1959 году, но средний возраст игроков — 19-20 лет. Это молодой, амбициозный коллектив. Для многих девчонок этот сезон в Суперлиге дебютный. И я уверена, что в следующем сезоне результаты будут лучше. А сейчас пока они в процессе адаптации к спорту высших достижений. Происходит процесс становления, такой мост между детско-юношеским и спортом высших достижений.

— А тренером стать не хотите?

— Если бы я об этом думала, то начала бы свой тренерский путь лет 10 назад. Тогда я плюс-минус закончила свою профессиональную карьеру как игрок. Тренер-консультант? Да, я чуть-чуть в этом разбираюсь. (Смеется.) Всегда готова поделиться своим опытом, рассказать спортсменам, подсказать что-то. Но каждый должен находиться на своем месте. Если я могу быть полезной в административных процессах, почему нет?

— Вы часто проводите мастер-классы с детьми. А со взрослыми у вас тоже бывают?

— Конечно. Я иногда проводила такие, перекрестные мастер-классы: родителей с детьми. Это очень интересно, когда родители думают, чем там занимается их ребенок. А тут они погружаются в атмосферу и обстановку и уже совершенно по-другому ценят труд своего ребенка. Что это не просто побегать-попрыгать, а технически сложный вид спорта, очень трудоемкий, требует многих навыков и умений.

Также я провожу свою программу «Спортивный интерактив. Гандбол». Любая организация или частное лицо могут написать мне в социальных сетях по этому поводу.

— А как вы выбрали гандбол?

— Это классическая история, которую вы слышали миллион раз. Но все же отвечу. Я, как и все дети, училась в общеобразовательной школе. На перемене пришел тренер Садовникова Галина Викторовна. Она поинтересовались, кто хочет заняться гандболом. Я вообще тогда не знала, что это такое и с чем его едят. Спортивная школа олимпийского резерва №7 была близко к моему дому, а я была очень любопытным ребенком. Решила прийти в секцию. Вот пришла и уже лет 20 не могу уйти. (Смеется.)

— Другими видами спорта увлекаетесь? Хватает времени?

— Ну, я могу понаблюдать за чем-то. Посмотреть и хоккей, и теннис, и бадминтон. И даже сумо — интересный вид спорта. Там столько традиций. Мне очень интересно посмотреть, как это все происходит: большие люди и такие пластичные.

— А хобби есть у вас?

— Общение с родными и близкими, с друзьями. Люблю театр, посещать выставки.

Фото Getty Images

В Дании во время игры между таймами угощали фруктами

— Во время спортивной карьеры вы некоторое время играли в Дании. Сложно было адаптироваться?

— Могу сказать, что это было необычно. Что-то для меня кардинально новое. Я это ощутила как морально, то есть психологически, так и физически. Из-за того, что я пробовала много разных продуктов, блюд, за полгода прибавила 10 килограммов. В моей жизни это было впервые. Потом я умерила свой пыл в познании гастрономической кухни и пришла в свои 61 кг.

— А есть ли какие-то жизненные или спортивные нюансы в Дании?

— Вы знаете, из спортивных особенностей, которые для меня стали удивительными и интересными, это то, что во время игры между таймами мы могли кушать фрукты. У нас стояла целая корзина в раздевалке. Это интересно. Фрукты были разные: яблоки, бананы, апельсины, виноград, груши. Корзина изобилия. Первое время я думала, что это странно. Порой воды не успеваешь попить. А потом привыкла, стала брать дольку апельсина или мандарина. И очень хорошо себя чувствовала.

— А с кем-то из Дании контакты поддерживаете?

— Да. Майя Савич. Она сейчас является тренером национальной сборной Черногории. На последнем чемпионате Европы команда заняла третье место. Она была в тренерском составе. С ней поддерживаем отношения по сей день.

Эмилия Турей и Евгений Трефилов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Уважаю мнение спортсмена и его решения

— Анна Вяхирева переехала в Норвегию. Но в России не все оценили ее решение. Как вы относитесь к этому?

— Я уважаю мнение спортсмена. Даже дополнять не буду. Если спортсмен принял решение — я уважаю его мнение. Это значит, что он посчитал, что так будет лучше.

— Вы верите, что наших гандболистов все же вернут на международные старты?

— Я не теряю надежды. И хочу, чтобы наши спортсмены тоже верили. А Олимпийский комитет России и национальная федерация дальше работали в этом направлении и не теряли надежды, контактов и связей с международными организациями. Надеюсь, что будет оттепель в этом направлении. Что будет у наших спортсменов возможность вступить на международных стартах.

— Не могу не спросить про нейтральный статус. Что думаете вы? Стоит выступать?

— Думаю, что стоит. Даже вне зависимости от того, что флага РФ не будет, все прекрасно поймут: это российские спортсмены, представители нашей страны.

— Давайте к локальным проблемам. В любой команде могут быть случаи разного буллинга или даже расизма. Было ли такое в вашей карьере?

— Я же такая загорелая, темнокожая спортсменка. И когда я только начинала свой путь в Суперлиге в России, мы приезжали с «Астраханочкой» в тот или иной город, уж не буду вдаваться в подробности, то иногда слышала с трибун те или иные возгласы касательно моего цвета кожи. Конечно, это неприятно. Но слабее меня это не сделало, а наоборот, сподвигло показать весь свой уровень мастерства — вне зависимости от таких прессингов.

— А соперники могут что-то делать специально? Это правда?

— Я об этом слышала, что такое бывает. Вы же в курсе, что такое фейр-плей. А есть игроки, которые играют нечисто, на грани фола, и не случайно, а закономерно выполняют какие-то опасные действия. Бывало разное. Жесткая защита, например. Или когда случаются даже кулачные бои. В некоторых странах играют именно так.

— Говорят, что в женских коллективах недопонимания бывают чаще, чем в мужских. Вы согласны?

— Что за безобразие, что же про нас, девочек, говорят вот так. Я считаю, что и в мужском, и в женском может быть гармония или ее отсутствие. Или взаимопонимание и наоборот. Это не зависит от гендера.

Эмилия Турей. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Спорт — это достаточно эмоциональная работа

— Как в гандболе обстоят дела с весом? Контролируют жестко, как в волейболе?

— Это сугубо индивидуально в разных клубах. У кого-то по поводу веса очень сильно заморачиваются: наверное, там по стечению обстоятельств спортсмен любит посещать такой ресторан, где подают бургеры. (Смеется.) Но не будем делать рекламу. В общем, любят употреблять фастфуд. Могу сказать, что контроль бывает точечный в командах. И, естественно, тренерский состав должен обращать на это внимание, общаться с игроками на эту тему.

— А были ли трудности с этим у вас или у ваших коллег по команде?

— В мое время все мои партнеры по команде были атлетичными. Не помню, чтоб у кого-то был переизбыток веса. Может быть, мы мало кушали и много работали? (Смеется.)

— А тренеры были эмоциональными? Или спокойными?

— На моем профессиональном пути как спортсменки я успела поработать примерно с 25 специалистами. И все были совершенно разными. Я считаю, что игроку очень важно от каждого взять лучшее, а потом сделать что-то свое и показывать это на площадке. Я видела разное, работала с теми, кто говорили шепотом. И с такими, у кого децибелы зашкаливали за тысячу. (Смеется.)

— А на детей тренеры тоже кричат?

— Это все страшилки. Могу вам сказать, что спорт — достаточно эмоциональная работа. А площадка 40 на 20: вы же прекрасно понимаете, что когда спортсмен находится в 40 метрах от тебя, вряд ли можно что-то спокойно до него донести. Вдруг ты не туда побежал. Естественно, тренер повышает голос и пытается быстро донести, что необходимо оперативно делать спортсмену на площадке. Решение принимается за секунды.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Руководитель гандбола Норвегии погорячился

— Давайте о чем-нибудь веселом. Были ли какие-нибудь смешные инциденты во время тренировок или матчей?

— Конечно. Была одна очень забавная и ситуация на чемпионате мира или Европы, точно не помню. Но это было достаточно весомое соревнование, как вы понимаете. Меня случайно закрыли в раздевалке. Почему случайно? Я пошла собираться, делала это очень долго. В общем, все вышли, а я еще что-то собирала, готовилась к игре. И сама не услышала, как меня закрыли. Пропажу обнаружили тогда, когда началась официальная разминка. И потом доктор или массажист, кто-то из команды, быстро меня вызволил. Но это было забавно.

— А есть в гандболе какой-нибудь локальный мем или шутка?

— Шуток столько, и если их транслировать... Это максимальные инсайды. Спортсмены, естественно, любят посмеяться и пошутить. Но пусть это останется личным, не публичным.

— Противостояние Норвегии и России в женском гандболе считается вишенкой на торте. Как было в годы вашей карьеры, это же были принципиальные матчи?

— Противостояние между сборными России и Норвегии было, есть и, надеюсь, будет. Во многих решающих матчах чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр, мы встречались с Норвегией. Дальше, думаю, можно и не пояснять. Эти матчи всегда проходили под таким дичайшим адреналином. Мы часто встречались на глобальных спортивных форумах, на турнирах. Это всегда такой электрошок как для Норвегии, так и сборной России. В этих встречах всегда была высокая концентрация, а сами игры проходили на высочайшем уровне. Никого не оставляли равнодушными.

— Руководитель гандбола Норвегии требовал исключения нашей организации из международной федерации. Но ничего не вышло — он даже получил выговор. Что вы думаете об этой ситуации?

— Могу сказать, что специалист погорячился.

— Как думаете, противостояние Норвегии и России останется таким же острым? Или градус спадет?

— Нет, ни в коем случае. Когда-нибудь мы вернемся на международную арену. Сейчас у нас не так много соревнований между разными странами. И может быть, у нас найдется еще больше звездочек, которые впоследствии будут попадать в сборную страны.