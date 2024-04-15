Терещенко о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» — более организованная команда. «Магнитке» будет тяжело"

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» победу «Металлурга» над «Автомобилистом (3:2) в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в серии со счетом 4-3 и вышел в финал Кубка Гагарина, в котором встретится с «Локомотивом».

«Хоккеисты «Металлурга» — молодцы! Они заслужили играть в финале. Не хочу сказать, что «Автомобилист» не заслужил этого, но «Металлург» был сильнее. Если говорить про финал, то «Локомотив» — более организованная команда. «Магнитке» будет тяжело». Магнитогорцы могут победить «Локомотив» за счет быстрой игры. Но и у «Локомотива» хорошее и молодое нападение. Нас ждет интересная серия», — сказал Терещенко «СЭ».

Финальная серия плей-офф КХЛ стартует 18 апреля в Магнитогорске.