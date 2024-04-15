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Сегодня, 19:56

Морозов: «Серия «Металлург» — «Автомобилист» стала настоящим украшением Кубка Гагарина»

Руслан Минаев
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Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил «Металлург» с выходом в финал Кубка Гагарина.

«Магнитка» победила «Автомобилист» в семи матчах полуфинальной серии со счетом 4-3.

«Серия с «Автомобилистом» стала настоящим украшением плей-офф нынешнего сезона. Андрей Разин проделал отличную работу в этом сезоне, выйдя в свой первый финал, а героями нового «Металлурга» стали свои воспитанники — Илья Набоков, Данила Юров, Никита Гребенкин и другие», — цитирует главу лиги пресс-служба.

Морозов добавил, что перекрестный плей-офф КХЛ себя оправдал.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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