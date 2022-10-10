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КХЛ

Сегодня, 16:22

Бывший защитник «Металлурга» Кукконен заявил, что не осуждает оставшихся в КХЛ финнов

Руслан Минаев
Лассе Кукконен.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший защитник «Металлурга» и «Авангарда» Лассе Кукконен поделился мнением о финнах, которые выступают в КХЛ.

Кукконен не стал осуждать соотечественников и подчеркнул, что каждый хоккеист должен принимать решение самостоятельно. 41-летний финн выступал в КХЛ с 2009 по 2012 год.

«Не хочу прямо осуждать финнов, играющих в России. Каждый сам принимает решение. Однако сейчас это не совсем нормально. Ситуация в мире тоже не совсем нормальная, и спорт не является чем-то вне этой ситуации. При этом каждый принимает собственные решения и несет за них ответственность. Конечно, они имеют некоторые последствия, как, например, в случае со сборной», — цитирует Кукконена Ilta-Sanomat.

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Федерация хоккея Финляндии отказалась вызывать в национальную команду игроков, выступающих в КХЛ.

25 февраля финский «Йокерит» отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.

Лассе Кукконен
Хоккей
КХЛ
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