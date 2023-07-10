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Сегодня, 12:26

ФХР выступила с заявлением о ситуации с контрактом Федотова с ЦСКА

ФХР заявила, что ситуация с контрактом Федотова и ЦСКА требует детального анализа
Мария Гусева
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Федерация хоккея России (ФХР) в Telegram-канале опубликовала заявление о ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова.

«Вратарь Иван Федотов заключил контракт с клубом НХЛ «Филадельфия» в апреле 2022 года. К исполнению своих контрактных обязательств он не приступил, так как проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ. По окончании военной службы, летом 2023 года, Федотов подписал контракт с ЦСКА. Новый договор был зарегистрирован в базе Центрального информационного бюро КХЛ.

Федерация хоккея России оценивает ситуацию как неоднозначную, требующую детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в чемпионате КХЛ. ФХР как член Международной федерации хоккея будет настаивать на строгом соблюдении Континентальной хоккейной лигой правил международных переходов ИИХФ, так как нарушение регламентов и правил может привести к негативным последствиям для российского хоккея», — говорится в заявлении ФХР.

8 июля 26-летний голкипер заключил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2024/25. По информации «СЭ», оклад россиянина составит 50 и 55 миллионов рублей в год соответственно.

8 июля КХЛ выступила с заявлением о статусе контракта Федотова.

3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил «СЭ», что у Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24.

Впервые Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с «Трактором». В регулярном чемпионате-2021/22 вратарь провел 26 матчей, выиграв в 14 из них. Процент отраженных бросков составил 91,9, а коэффициент надежности — 2.

В плей-офф Кубка Гагарина на счету голкипера 22 матча и 16 побед. Процент отраженных бросков 93,7, а коэффициент надежности — 1,85. В составе ЦСКА Иван Федотов стал обладателем Кубка Гагарина. По итогам чемпионата Федотов был признан лучшим вратарем в КХЛ-2021/22.

 
Иван Федотов. КХЛ разрешила контракт Федотова с ЦСКА. Это грозит большим скандалом и разрывом всех отношений с НХЛ

 

Источник: https://t.me/rusicehockey/2895
Иван Федотов
Хоккей
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