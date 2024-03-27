Воробьев стал главным тренером ЦСКА

ЦСКА объявил о назначении Ильи Воробьева главным тренером клуба. 49-летний специалист возглавит армейцев с сезона-2024/25.

Московский клуб принял решение не продлевать трехлетний контракт с действующим главным тренером Сергеем Федоровым, который истекает 30 апреля.

«Илья Петрович имеет большой тренерский опыт, о чем свидетельствует его успешная работа в национальной и олимпийской сборных России, а также на клубном уровне в чемпионате Континентальной хоккейной лиги», — говорится в сообщении клуба.

Последним местом работы Воробьева был «Металлург». Специалист возглавлял «Магнитку» с 2019 по 2023 год и с 2015 по 2017 год. В сезоне-2015/16 «Металлург» под руководством Воробьева стал обладателем Кубка Гагарина, а в следующем сезоне — дошел до финала плей-офф КХЛ. До этого тренер возглавлял СКА и сборную России.

Федоров возглавлял ЦСКА с 2021 года. Армейцы под руководством 54-летнего специалиста дважды становились обладателями Кубка Гагарина – в 2022 и 2023 году.

ЦСКА в этом розыгрыше Кубка Гагарина проиграл «Локомотиву» в первом раунде со счетом 1-4 в серии.