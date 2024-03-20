«Локомотив» сыграет с «Авангардом» в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ в среду, 20 марта. Встреча пройдет на ледовой арене «2000» в Ярославле. Начало — 19:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня второго раунда плей-офф КХЛ. За ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Авангард» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Следить за игрой можно на КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

«Локомотив» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ обыграл на выезде «Авангард» со счетом 7:0. Счет в серии 2-0 в пользу «Локомотива».

«Авангард» становился обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.

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