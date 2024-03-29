Щитов: «Спартак» не сдастся и сравняет счет в серии с «Металлургом»

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов поделился мнением о серии второго раунда Кубка Гагарина между «Металлургом» и красно-белыми (3-2).

«По лицу Андрея Разина было видно, что команда контролирует обстановку. Было видно спокойствие и отсутствие нервов. «Спартак» плохо играет на выезде в Магнитогорске. Но я думаю, что команда Алексея Жамнова просто так не сдастся и сравняет счет в серии в Москве», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

28 марта «Металлург» в пятом матче серии обыграл «Спартак» со счетом 5:3. Следующая игра пройдет в Москве 30 марта. Начало — в 17.00.