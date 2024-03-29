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29 марта, 22:01

Плющев: «Запад» в КХЛ сдает позиции — мастерства командам хватает, но с характером дела хуже»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о том, что в полуфиналах плей-офф КХЛ могут оказаться только команды с «Востока».

«Не сказал, бы что такая сила «Востока» над «Западом». «Восток — дело тонкое, Петруха». «Запад» просто сдает свои позиции. Они долго были уверены в своем превосходстве. И «Запад» всегда шарахался от перекрестного плей-офф. Но некоторые руководители «Востока» тоже. Но вот сейчас схлестнулись воочию. Хоккей — это игра мужская, характерная. Здесь нельзя рассчитывать только на то, что у тебя все хорошо в инфраструктуре. Надо еще прикладывать характер и мастерство. И если на «Западе» мастерства хватало, то с характером дела хуже. Не все на «Западе» воспринимают то, что им предлагает тренер. Отсюда и ранний вылет «Динамо», ЦСКА и СКА», — цитирует Плющева «Спорт День за Днем».

Перекрестный плей-офф начался со второго раунда Кубка Гагарина. В полуфинал уже вышли две команды, представляющие «Восток», — «Автомобилист» и «Трактор». На данный момент  две серии не завершены: «Авангард» — «Локомотив» (3:3) и «Металлург» — «Спартак» (3:2).

Источник: Спорт День за Днем
Хоккей
КХЛ
Владимир Плющев
Кубок Гагарина
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