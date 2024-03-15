Защитник «Спартака» Зайцев: «Серию плей-офф приятней начинать при своих трибунах»

Защитник «Спартака» Егор Зайцев после открытой тренировки команды прокомментировал «СЭ» предстоящую серию 1/4 финала Кубка Гагарина с «Металлургом».

— Следили, как ваш соперник играл в 1/8 финала против «Амура»?

— Какие-то вещи подмечает наш тренерский штаб, именно он вносит корректировки в программу подготовки перед играми серии. Но в целом все в штатном режиме.

— Где приятнее начинать серию — дома или на выезде?

— Приятнее начинать, конечно, при своих трибунах. Когда в «Мегаспорте» собирается полный дворец, это придает дополнительных сил и здорово заводит.

— У «Спартака» плохая статистика игр с «Металлургом». Это как-то нервирует команду?

— Вообще, нет! Как я говорил, плей-офф и регулярка — это разные турниры. А мы в плей-офф играем с ними первый раз, поэтому готовимся самым серьезным образом, понимая, что легко не будет.

Евгений Туркулец