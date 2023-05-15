«Вегас» обыграл «Эдмонтон» и вышел в финал Западной конференции

«Вегас» в гостях обыграл «Эдмонтон» в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли — 5:2.

В составе «Ойлерз» отметились Коннор Макдэвид и Уоррен Фогель. У «Голден Найтс» забивали Райлли Смит, Джонатан Моршессо (хет-трик) и Уильям Карлссон.

Российский форвард гостей Иван Барбашев оформил ассистентский дубль.

«Вегас» победил в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Западной конференции. «Голден Найтс» предстоит встреча с победителем матча «Сиэтл» — «Даллас» (счет в серии 3-3).

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч

«Эдмонтон» — «Вегас» — 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)

Голы: Смит — 2, 0:24 — 0:1. Макдэвид — 8 (Кулак, Кейн), 0:55 — 1:1. Фогеле — 2 (Райан, Маклеод), 2:43 — 2:1. Маршессо — 3 (Барбашев, Теодор), 24:26 — 2:2. Маршессо — 4 (Мартинес, Барбашев), 27:44 — 2:3. Маршессо — 5 (Пьетранджело, Айкел), 38:36 — 2:4. Карлссон — 5 (п.в., Руа), 59:21 — 2:5.

Вратари: Скиннер (Кэмпбелл, 40:00, 56:25 — 59:21) — Хилл.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 41 (15+13+13) — 22 (7+10+5).

Наши: Костин (3.50/1/0) — Барбашев (14.42/1/+2).

15 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии: 2-4.