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Сегодня, 14:01

Крикунов: «Бобровский не лучший вратарь России. А куда деть Василевского?»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов отказался назвать голкипера «Флориды» Сергея Бобровского лучшим российским вратарем.

«Бобровский — лучший вратарь России? Ну нет. А куда деть Василевского? Сергей действительно сейчас творит историю, но, чтобы стать лучшим, ему нужно выиграть в этом году и в следующем. Вот тогда и можно будет говорить о том, что он лучший. Пока таким его назвать нельзя. Наши вратари всегда показывают очень хорошие результаты в НХЛ. Все из-за российской школы, которая воспитывает невероятных талантов, таких как Бобровский и Василевский. Бобровский за столько лет заслужил кубок и должен его забрать в этом году», — цитирует Крикунова Sport24.

Бобровский с 2019 года выступает за «Флориду». Ранее его команда обыграла «Каролину» в финальной серии Восточной конференции (4-0) и вышла в финал Кубка Стэнли.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-2023-05-25-krikunov-bobrovskiy-ne-luchshiy-vratar-rossii-kuda-togda-devat-vasilevskogo
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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