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Сегодня, 21:56

НХЛ не присылала КХЛ официальное подтверждение контракта «Филадельфии» с Федотовым на сезон-2023/24

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», КХЛ в ответ на запрос в НХЛ о статусе голкипера Ивана Федотова в заокеанской лиге не получала официальных документов о наличии у игрока контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24. Это стало причиной разрешить зарегистрировать его соглашение с ЦСКА.

Федотов подписал однолетний контракт с «Флайерз» в 2022 году, однако из-за службы вратаря в армии он был заморожен НХЛ и перенесен на следующий сезон.

По информации «СЭ», зарплата вратаря по двухлетнему контракту с ЦСКА составит 50 и 55 миллионов рублев в год.

Впервые Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с «Трактором». В регулярном чемпионате-2021/22 вратарь провел 26 матчей, выиграв в 14 из них. Процент отраженных бросков составил 91,9, а коэффициент надежности — 2,00.

В плей-офф Кубка Гагарина на счету голкипера 22 матча и 16 побед. Процент отраженных бросков 93,7, а коэффициент надежности — 1,85. В составе ЦСКА Иван Федотов стал обладателем Кубка Гагарина. По итогам чемпионата Федотов был признан лучшим вратарем в КХЛ-2021/22.

Ранее о полной сумме за весь контракт Федотова сообщило издание Metaratings.ru.

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
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