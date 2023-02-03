Овечкин не попал в топ-5 в истории НХЛ. Но российского суперснайпера недооценивают

Что делает капитана «Вашингтона» уникальным.

The Athletic назвал лучших из лучших в современной истории НХЛ. Североамериканские авторы издания определили 100 величайших игроков лиги с 1967 года, когда завершилась эра Оригинальной шестерки и эпоха расширения началась с удвоения числа команд. Выбор стартовой отсечки оставил вне списка Горди Хоу и других канадских легенд середины XX века. Первое место рейтинга сразу занял великий 99-й номер, Уэйн Гретцки.

Среди 99 величайших игроков после Гретцки — девять россиян. В рейтинг вошли Сергей Зубов (95-е место), Александр Могильный (89), Андрей Василевский (79), Никита Кучеров (72), Павел Дацюк (43), Павел Буре (36), Сергей Федоров (33), Евгений Малкин (26) и Александр Овечкин (6).

Вероятно, в списке не хватает таких имен, как Игорь Ларионов, Алексей Ковалев, Сергей Гончар и не только. Но наших в рейтинге The Athletic уже намного больше, чем в версии НХЛ. Лига назвала 100 величайших всех времен без распределения по местам к своему 100-летию в начале 2017 года. Тогда в топ попали только четыре россиянина — Буре, Федоров, Дацюк и Овечкин. Отсутствие Малкина было как минимум огромной несправедливостью.

Россияне в топ-100 хоккеистов в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Теперь вопросы может вызывать место Овечкина. Александр Великий остался за пределами топ-5, который открывает Яромир Ягр. Между ними и Великим — Сидни Кросби, Марио Лемье и Бобби Орр.

Шесть лет назад авторы НХЛ после включения Овечкина в топ-100 расписали тот самый гол первого номера драфта-2004 в ворота «Финикса» тренера Гретцки, историю мамы — двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Татьяны Овечкиной и особое отношение Александра к погибшему старшему брату Сергею, а также снайперские достижения звезды. Тогда капитан «Вашингтона» все еще шел к долгожданному для себя и клуба Кубку Стэнли. Сейчас The Athletic нашел подтверждения уникальности россиянина — и вот они.

Александр Овечкин празднует 800-й гол за карьеру в НХЛ после хет-трика в матче «Чикаго» — «Вашингтон» 13 декабря 2022 года в Чикаго. Фото USA Today Sports

Пять тем

В 37 лет Уэйн Гретцки забил 23 гола за сезон, Горди Хоу — 29, Бретт Халл — 30. Алекс Овечкин в этом возрасте по числу шайб оставил всех этих легенд в зеркале заднего вида за два с половиной месяца до завершения регулярного чемпионата. Если капитан «Вашингтона» сохранит темп (нет повода сомневаться в этом, если он останется здоровым), то закончит свой 18-й сезон примерно с 50 голами и приблизится или возьмет отметку в 830 шайб за карьеру. От нее станет еще ближе к 894 голам Гретцки. К рекорду, про который многие думали, что к нему никто не подберется и тем более не сможет превзойти. Теперь аналитики прогнозируют потолок россиянина в районе 930 шайб в регулярках.

Как Овечкину это удается? Если спрашивать его самого, хорошо знающих его людей и посмотреть на цифры, то возникают пять тем. Это — постоянство, адаптируемость, долговечность, «офис Ови» и жизнь, которая за пределами катка стала спокойнее и посвящена семье.

«Это действительно нереально, — говорит владелец «Вашингтона» Тед Леонсис. — Можно сказать, что сейчас он более продуктивный и умный игрок, а также более увлеченный, чем был когда-либо в молодости».

Александр Овечкин атакует ворота с близкого расстояния. Фото USA Today Sports

Стабильность и подстройка

Статистика Овечкина после 30 лет, когда многие игроки начинают регрессировать, показывает поразительную стабильность. Форвард забил от 48 до 51 гола во всех сезонах, кроме урезанного после пандемии. Примерно одна треть этих шайб заброшена в большинстве. В каждой полноценной регулярке снайпер сделал больше трех сотен бросков.

Овечкину помогает и увеличение времени при численном преимуществе, и выход на лед в равных составах при игре в чужой зоне, и коррективы для компенсации возраста. При этом видно: нападающий прикладывает более решительные усилия, чтобы пробиться к воротам, а затем забить или сыграть на подборе. Яркий пример — хет-трик в гостевом матче с «Чикаго» 13 декабря, когда Ови третьим после Хоу и Гретцки вышел на отметку в 800 голов.

«Меня совсем не удивляет, что он до сих пор забивает, — говорит бывший главный тренер «Кэпиталз» Адам Оутс. — Честно говоря, одну вещь о снайперах люди не слишком-то ценят. Это их мозг. Они умные ребята. Да, у него фантастический бросок, у голеадоров отличные броски. Но другая вещь заключается в том, что они должны выполнять броски. И чтобы делать это, им требуется находить правильное место».

Оутс работал с «Вашингтоном» с 2012 по 2014 год и помог Овечкину вернуться на уровень в 50 голов за сезон после пары невзрачных регулярок. Специалист сменил на посту главного тренера другого экс-центрфорварда «Кэпиталз» Дэйла Хантера. При Хантере капитан был ограничен рамками закрытого хоккея и не видел нужного доверия. Оутс перевел снайпера с родного фланга направо в равных составах и отвел ему место в левом круге для вбрасывания при розыгрыше большинства. Но и с ним команда не добилась нужного кубкового успеха.

Генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан называет более активную игру Овечкина около «синей краски» площади ворот частью его эволюции как голеадора.

«Он делает это чаще, — говорит Маклеллан. — В целом наша команда нацелена на попадание в голевые зоны. И он сам признал, что может забить пару дополнительных голов после заезда в эту область. Он использовал свою силу и скорость для обыгрыша соперников один в один, а теперь уже не такой резвый игрок. Он должен обыгрываться с партнерами и находить возможность забить другими способами».

Главный тренер «Нэшвилла» Джон Хайнс после матча в Вашингтоне в начале года сказал о заметке из скаутского отчета: Овечкин начал ближе закатываться к воротам.

«Когда смотришь на него в игре пять на пять, он сейчас забивает по-разному, — говорит Хайнс. — Посмотрите на любого человека любой профессии, который может делать подобное так долго, как он — постоянно находит способы обновляться. Он находит способы менять свою игру. Он никогда не удовлетворен».

36-летний Ти Джей Оши — второй по возрасту в составе «Вашингтона» — отмечает высокий хоккейный IQ Овечкина.

«Все всегда думают, что Ови просто сидит в офисе в большинстве или получает шайбу на скорости в спешке, обыгрывает соперника и забивает, — говорит американский форвард. — Но его способность читать игру, читать пространство — это элитный уровень».

Александр Овечкин благодарит публику после дубля в матче «Вашингтон» — «Виннипег» 23 декабря 2022 года в Вашингтоне: капитан «Кэпиталз» провел 802-й гол за карьеру в НХЛ и обошел Горди Хоу на втором месте списка снайперов в истории лиги. Фото USA Today Sports

Стойкость

Если лучшая способность — готовность, то Овечкин здесь в отдельном классе. За всю свою карьеру он пропустил всего 48 матчей регулярного чемпионата. Из них только 28 пропусков были связаны с повреждениями. Среди других 20 — дисквалификации (7), попадание в ковид-протокол (6), отстранение на игру из-за пропуска Матча звезд (3), семейные причины (2), следствие опоздания (1) и отдых перед плей-офф (1). Но то, что восьмой номер «Вашингтона» почти всегда в составе, не означает, что он постоянно готов на все 100. На самом деле порой это далеко не так.

«Он преодолевает такие вещи, — говорит Маклеллан. — Он ментально сильный. И он должен получить больше признания за игру с тем, что ему приходится преодолевать».

За все годы Овечкин играл с выбитыми плечами, растяжением подколенного сухожилия и мышц паха, повреждением связок колена, сильными ушибами квадрицепса (четырехглавой мышцы бедра) и многими другими травмами.

«Наверное, он всегда сталкивается с чем-то, что требуется преодолевать, — говорит главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт. — Нет никаких сомнений, что это важная часть его восхождения. Ты должен быть на льду, чтобы двигаться вверх».

В плей-офф большинство хоккеистов НХЛ играют с повреждениями. Но в 2017 году были шокированы даже одноклубники Овечкина. В первом раунде капитана «Вашингтона» спорным ударом бедром в колено атаковал Назем Кадри из «Торонто», так что в следующей серии ему пришлось делать болеутоляющие инъекции из-за травмы подколенного сухожилия.

«Когда играешь в хоккей так долго, как мы, встречаешь парней с более высоким болевым порогом, — говорит Оши. — В «Сент-Луисе» таким был Баррет Джекман, этот парень просто не мог пропускать игры. Ови — один из таких парней».

Сам Овечкин замечает, что если чувствует себя способным помочь команде, то выйдет на матч.

«По мне, если ты можешь кататься и можешь бросать шайбу, то сможешь найти способ сыграть, — говорит Александр. — Конечно, если повреждены плечо или спина, возможно, не получится действовать в той же силовой манере, к которой привык. Но ты можешь играть».

Лавиолетт обращает внимание, что желание Овечкина играть, несмотря ни на что, имеет еще один эффект: это поднимает порог допуска для всех в раздевалке «Кэпс»

«Твой капитан всегда задает тон, — говорит тренер. — Что будет делать кто-то другой, увидев такое? Когда видите, как он преодолевает какие-то вещи, с которыми вынужден сталкиваться, то говорите себе: «Окей, я думаю, что смогу выйти сегодня тоже».

Овечкин признал, что часто преуменьшает серьезность травм на публике, потому что хочет оставить соперников в сомнениях.

«Они не знают, травмирован ты или нет, — говорит Александр с ухмылкой. — Они все еще думают: «Окей, нужно быть осторожным, потому что он на льду и любит хитануть».

Бросок Александра Овечкина из левого круга для вбрасывания. Фото USA Today Sports

«Офис Ови»

Еще одна причина голевой продуктивности Овечкина — большинство «Кэпс», центром которого он является. И это та часть игры, на которую обычно меньше всего влияет возраст. Ови лидирует в НХЛ по среднему игровому времени при численном преимуществе, в таком формате забивает треть своих голов.

И это снова не удивляет Оутса, в прошлом умелого центрфорварда (The Athletics поставил его на 69-е место в своем рейтинге). Тренер в первом сезоне в «Вашингтоне» в постлокаутной регулярке-2012/13 внедрил концепт розыгрыша большинства по схеме 1-3-1. До этого в качестве ассистента он успешно применял эту систему в «Тампе», где Стивен Стэмкос атаковал из левого круга, и «Нью-Джерси», где Илья Ковальчук располагался в такой же точке.

«Помню мою самую первую встречу с Ови, — говорит Оутс. — Мы говорили об игре в большинстве, я тогда сказал: «Ты — важная часть, но мне нужно, чтобы ты стоял здесь». А он такой: «Что насчет моих бросков?» И я сказал: «Я собираюсь организовать тебе их, не волнуйся. Потому что, как только я объясню все Нику Бэкстрему, ты получишь свои броски».

В том сезоне 9 из первых 10 голов в большинстве Овечкин забил щелчками или кистевыми бросками из левого круга для вбрасывания. Более чем десять лет спустя все на арене знают, какую позицию займет Александр при розыгрыше, но все соперники по-прежнему испытывают затруднения в попытке остановить его.

«Против него вам требуются парни, готовые блокировать броски, — говорит Хайнс. — Есть разные способы, которыми вы пытаетесь убить такое меньшинство, вы можете сказать своему защитнику играть по нему. Но уникальность в том, что они все равно смогут поймать момент и найти его свободным».

«Если вы знаете (как остановить его), вы должны нам всем это рассказать», — громыхает главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон, работавший ассистентом в «Вашингтоне» с 2005 по 2012 год — с дебютного сезона Ови.

Бригады меньшинства сталкиваются с вызовом остановить Овечкина, который проводит на льду все две минуты с двумя разными звеньями. И точно так же, как он научился быть немного более рассудительным при применении силовых приемов, Александр стал более искусным в управлении своей энергией в большинстве. Во многих случаях он паркуется около скамеек и ждет, пока партнеры заберут шайбу, выполнят передачу и доведут ее до чужой зоны. И затем капитан неторопливо выходит на позицию. Он был настолько эффективен так долго, что левый круг для вбрасывания известен просто как «Офис Ови». Несколько недель назад лого с этим знаком в соответствующем круге решили разместить на ряде катков в районе Вашингтона.

«Я почти уверен, что в нашей раздевалке будет много шуток, — рассмеялся Овечкин, который спокойно относится к такому неймингу. — Но я принимаю это».

Александр Овечкин благодарит публику после исторического, 802-го гола за карьеру в матче «Вашингтон» — «Виннипег». Фото USA Today Sports

Работа, семья и Кубок Стэнли

С возрастом Овечкин внес коррективы в свою игру и тренировки. Он стал семейным человеком и в целом более расслабленным после того, как привел «Кэпиталз» к первому в истории клуба Кубку Стэнли в 2018 году.

Овечкин всегда уходит от обсуждения деталей летней подготовки. Даже одноклубники признают, что мало знают о том, как капитан выстраивает работу в межсезонье в России, где он тренируется с бывшим легкоатлетом Павлом Бурлаченко. Экс-прыгуна с шестом также можно встретить на базе «Вашингтона» во время тренировочного лагеря и иногда по ходу регулярного чемпионата, если № 8 требуется дополнительная подводка.

«Мы корректируем некоторые вещи, — говорит Овечкин. — Вот почему реально важно иметь личного тренера, который хорошо знает твое тело и скажет: «Окей, ты становишься старше. Вероятно, теперь твоему телу нужны такие упражнения» или «Так, мы отказываемся от такого и будем делать это».

Что точно известно по сообщениям: два подряд сезона Ови подходил к тренировочному лагерю в лучшей физической готовности.

«Этот парень очень хорошо знает свое тело, — говорит форвард «Вашингтона» Том Уилсон. — Некоторые его тренировки могут отличаться от тех, что мы проводим в Канаде или США. Но, что бы он ни делал, он работает очень напряженно».

Сам Овечкин только намекает на внесенные коррективы в индивидуальную подготовку. Так в 2019-м он сказал североамериканским журналистам: «Меньше веса, больше скорости». В 2021-м многие обратили внимание на месседж его футболки «Бег — отстой» на фотографии с футбольной командой старшей школы Арлингтона после тренировки на дорожке стадиона. В то же время Уилсон заметил, что Ови отправился в гости после изнурительного ледового занятия во время предсезонки.

«Мы оставим секретную формулу в тайне, — говорит многолетний маркетинговый агент и доверенное лицо россиянина Дэвид Абрутин. — Пусть сам расскажет об этом однажды, когда в 51 год обойдет Ягра как самого старого из еще играющих парней».

Александр Овечкин с сыновьями Сергеем и Ильей после матча «Вашингтон» — «Виннипег», в котором он обошел рекорд по голам Горди Хоу. Фото USA Today Sports

За пределами катка все для Овечкина изменилось тоже. Александр женился в 2016 году, жена Настя подарила ему двух сыновей — Сергея (в августе 2018-го) и Илью (в мае 2020-го). Отцовство сместило фокус Ови с дорогих немецких спорткаров, брендовой одежды и ночных клубов на то, чтобы Сергей вовремя пришел на дневной урок катания.

«Это изменило мою жизнь на сто процентов, определенно, — говорит Овечкин. — Это дарит улыбку каждый день, когда я просыпаюсь, пока малыши все еще бегают вокруг».

Леонсис считает, что эта разница очевидна.

«В последние пять или шесть лет это новый Алекс, — говорит босс «Вашингтона». — Он любит хоккей. Он любит команду. Он любит свою жену. Он любит свою семью. И он хочет делать нужные вещи правильно».

Люди из близкого круга Овечкина отмечают: для него важно, чтобы сыновья запомнили его как великого снайпера, а не как игрока третьего звена на сходе.

«Вы можете видеть это по небольшим моментам, которым все имели честь быть свидетелями, как его улыбка на скамейке, когда Сергей перевернул счетчик на 8-0-0 на домашнем матче, — говорит Абрутин, который занимается бизнес-интересами Овечкина с 2009 года. — Вы могли видеть это, когда он забил через несколько игр и первым поприветствовал Сергея за стеклом. Семья лежит в основе того, кем он является как человек. И сейчас он осознал, что его дети в том возрасте, когда могут быть частью этого приключения».

Многие близкие Овечкина предполагают: то, что он после долгого пути наконец-то поднял Кубок Стэнли летом 2018 года, также является важной причиной сохранения голевой продуктивности. Давление, особенно после двух подряд поражений Сидни Кросби и «Питтсбургу» в 2016-м и 2017-м, стало совершенно удушающим.

«На всю нашу организацию — вообще на каждого — это давление стало слишком большим, а он как капитан должен был его выдерживать, — говорит Маклеллан. — Было тяжело такое пройти».

Чемпионство-2018 стало не только облегчением, но и освобождением для Овечкина.

«Когда вы побеждаете, а люди на самом деле не ждали, что мы выиграем, это будто выпускает пар из всего, — говорит Маклеллан. — Этот нарратив, что он не может привести команду к Кубку, исчез».

«Это сняло груз с его плеч, — добавляет Уилсон. — Вероятно, теперь он может играть немного свободнее».

Овечкин улыбается после вопроса, стало ли ему легче после чемпионства.

«О да, — говорит Александр. — Это заткнуло многих негативно настроенных людей — медиа, ребят с ТВ, фанатов. Это было своего рода облегчением. И я могу сказать: «Выкусите!»

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Великий ждет

Перед выходом этого материала The Athletic Гретцки преподнес сюрприз и стал гостем выездной студии NBC Sports Washington во время матча «Кэпиталз» в Торонто. Легендарный канадец выступает экспертом на ТВ и нечасто выбирается на хоккей, но не отказался от приглашения своего сына посмотреть игру Ови. Великий уже несколько лет повторяет, что ждет своего российского приятеля на вершине рейтинга лучших снайперов НХЛ. И не просто потому, что для величайшего хоккеиста, лучшего снайпера, ассистента и бомбардира в истории лиги это далеко не самый важный из 61 установленного к концу 20-летней карьеры рекорда.

«Ови — невероятный. Я всегда говорю, что это здорово для НХЛ, «Вашингтона», России, сообщества. Все всегда говорят мне: «Ты переживаешь из-за рекорда?» Я не переживаю из-за этого, — сказал Гретцки и вспомнил свой опыт. — Мой отец — очень умный человек, когда я нервничал из-за обгона рекорда Горди Хоу, он сказал мне: «Не переживай. Горди будет гордиться тобой, а когда-то ты будешь гордиться тем, кто обойдет тебя». Я тогда ответил: «Окей». И вот где мы сегодня. У Ови есть шанс, надеюсь, он его использует. Это хорошо для игры».

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтона», экс-звезда «Лос-Анджелеса», «Сент-Луиса» и «Рейнджерс» также подчеркнул уникальную особенность Овечкина забивать раз за разом даже тогда, когда все ждут его броска из «офиса». И выделил главное.

«Да, его умение забивать — нечто. Все же знают про «офис», откуда и как он будет бросать, но ничего не могут сделать. И это делает его самого и его игру такими особенными, — сказал Гретцки. — Но вы же давно за ним следите. Забудьте о рекорде, я так счастлив, что он выиграл Кубок Стэнли. Самая важная вещь в этой игре — выиграть чемпионство, правильно? И это ничего не значит, пока вы не станете чемпионом. И второе: как хорошо он относится к людям, как замечателен для медиа, как хорош в обществе и как хорош для своей родной страны. Он просто замечательный молодой человек и, слушайте, он заслуживает всех добрых слов и похвалы, которые получает. Я очень счастлив быть рядом с парнем, который может побить мой рекорд. Это не изменит мою жизнь, это будет позитивно для НХЛ. Это все, что имеет значение».

Великий напомнил: он готов посещать все игры «Кэпиталз», когда Ови подберется к отметке 894. И если владелец столичного клуба Тед Леонсис или НХЛ выделят ему самолет, будет летать за командой Алекса по всей стране.

Пока же Овечкин с семьей выбрался на Матч звезд. Гонка за историей продолжится после уик-энда в солнечной Флориде.