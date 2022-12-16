Гашек снова нападает на Россию? Пора перестать обращать на него внимание

16 декабря, 15:30
Доминик Гашек был легендарным вратарем, одним из лучших за всю историю хоккея. Но после окончания карьеры решил заняться не чем-то полезным, а провокацией и пропагандой. Он не раз выступал против российских спортсменов из-за политической ситуации.
Например, Гашек всеми силами пытался не допустить участия в вынесенных НХЛ матчах в Праге между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» российских хоккеистов. Безуспешно: Яков Тренин и Евгений Свечников сыграли за свои команды.
К Гашеку никто не прислушался, но это не остановило чеха. Доминик заявил, что написал письмо в НХЛ, а также в ATP и WTA — мужскую и женскую теннисные организации.
«Сегодня закончил письмо. Я переведу его на английский язык в ближайшие несколько дней, а потом уеду. На этот раз, в отличие от мартовского письма, когда я обращался к Гэри Беттмэну, я также представлю его публике», — написал Гашек в «Твиттере».
О теме письма не сообщается, но не нужно быть предсказателем, чтобы догадаться, о чем идет речь. Ведь в НХЛ спокойно играют российские хоккеисты, а теннисисты и теннисистки также участвуют в своих соревнованиях. Более того, организаторы Уимблдона даже были серьезно оштрафованы за то, что не допустили наших спортсменов до турнира этим летом.
В целом же к высказываниям Гашека давно следует перестать относиться серьезно. В октябре Беттмэн ясно дал понять бывшему вратарю, что его провокации ни к чему не приведут. Жаль, что Гашек до сих пор этого не понял. Хотя почему жаль? Вообще все равно.