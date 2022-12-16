Гашек снова нападает на Россию? Пора перестать обращать на него внимание

Легендарный провокатор снова берется за старое.

Доминик Гашек был легендарным вратарем, одним из лучших за всю историю хоккея. Но после окончания карьеры решил заняться не чем-то полезным, а провокацией и пропагандой. Он не раз выступал против российских спортсменов из-за политической ситуации.

Например, Гашек всеми силами пытался не допустить участия в вынесенных НХЛ матчах в Праге между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» российских хоккеистов. Безуспешно: Яков Тренин и Евгений Свечников сыграли за свои команды.

К Гашеку никто не прислушался, но это не остановило чеха. Доминик заявил, что написал письмо в НХЛ, а также в ATP и WTA — мужскую и женскую теннисные организации.

«Сегодня закончил письмо. Я переведу его на английский язык в ближайшие несколько дней, а потом уеду. На этот раз, в отличие от мартовского письма, когда я обращался к Гэри Беттмэну, я также представлю его публике», — написал Гашек в «Твиттере».

Доминик Гашек осенью 2010 года в Москве, где он завершил карьеру в «Спартаке». Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

О теме письма не сообщается, но не нужно быть предсказателем, чтобы догадаться, о чем идет речь. Ведь в НХЛ спокойно играют российские хоккеисты, а теннисисты и теннисистки также участвуют в своих соревнованиях. Более того, организаторы Уимблдона даже были серьезно оштрафованы за то, что не допустили наших спортсменов до турнира этим летом.

В целом же к высказываниям Гашека давно следует перестать относиться серьезно. В октябре Беттмэн ясно дал понять бывшему вратарю, что его провокации ни к чему не приведут. Жаль, что Гашек до сих пор этого не понял. Хотя почему жаль? Вообще все равно.