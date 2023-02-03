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Сегодня, 12:45

Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?

Кирилл Бурдаков
Статистик
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Капитан «Вашингтона» в восьмой раз едет на звездный уик-энд.

4 февраля в городе Санрайз состоится очередной Матч звезд НХЛ, в котором примут участие сразу девять российских хоккеистов. За команду Столичного дивизиона сыграют Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба — «Рейнджерс»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Илья Сорокин («Айлендерс») и Андрей Свечников («Каролина»), Атлантический дивизион представят Андрей Василевский и Никита Кучеров (оба — «Тампа-Бэй»), Центральный дивизион — Кирилл Капризов («Миннесота») и Владимир Тарасенко (Сент-Луис"). Если все выбранные россияне примут участие в звездном уик-энде, то состоится новый рекорд страны. 25 лет назад в Ванкувере сыграло восемь российских игроков. Правда, тогда формат матча был другим: сборная Северной Америки противостояла сборной остального мира.

Матчи всех звезд НХЛ с наибольшим российским представительством.

С 1992 года в Матчах всех звезд приняли участие 34 российских игрока, представлявшие 24 команды. Чаще всего вызов получал Александр Овечкин — 12 раз. Правда, ближайший матч станет для лидера «Вашингтона» всего лишь восьмым. В разное время сыграть мешали травмы, болезни и желание отдохнуть. Второе место делят звезды 1990-х — Павел Буре и Сергей Федоров, четвертым скоро станет вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский, не пропускающий звездные уик-энды с 2018 года.

Лидеры по Матчам всех звезд среди российских игроков.

Овечкин лидирует и по количеству набранных очков, опережая Павла Буре на одну передачу. Тройку лидеров замыкает Сергей Федоров, но в Санрайзе атаку на его позиции вполне могут предпринять Никита Кучеров, на счету которого по семь очков в трех матчах.

Самые результативные российские игроки в Матчах всех звезд НХЛ.

Наконец, в случае выступления Овечкина «Вашингтон» выйдет на первое место и по представительству команд россиянами. «Столичные» в таком случае выйдут на первое место, обогнав «Детройт». Третье место принадлежит «Тампе-Бэй», число Матчей звезд для которой усилиями Василевского и Кучерова в 2023 году достигнет 11.

Команды, которые чаще всего представляли россияне на Матчах всех звезд.
Александр Овечкин и&nbsp;его силовой прием против Здено Хары. Овечкин не только снайпер, но и крушитель. Лучшие силовые приемы за его карьеру

Александр Овечкин
Андрей Свечников
Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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